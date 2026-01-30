Форма поиска по сайту

30 января, 12:33

Культура

В театре "Модерн" состоится премьера спектакля "Вишневый сад"

Фото: театр "Модерн"

Московский драматический театр "Модерн", находящийся в ведении департамента культуры, приглашает зрителей на премьеру спектакля "Вишневый сад", поставленного по одноименному произведению Антона Чехова. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Постановка приурочена к 10-летнему юбилею с момента вступления режиссера Юрия Грымова в должность художественного руководителя культурного учреждения. В пьесе он предлагает свою интерпретацию известного произведения русского драматурга.

"Вишневый сад" – это абсолютный кипяток. Икона русской драматургии, великая мировая пьеса. Редкий режиссер не касался этого произведения. И в этом кипятке легко свариться. Или возродиться омоложенным. <...> Мы попробуем нырнуть в эту кипящую, бурлящую воду под названием "Вишневый сад", – рассказал Грымов.

В постановке заняты ведущие актеры театра. Показы состоятся 20, 21, 22 и 29 марта. Билеты можно приобрести только через сервис "Мосбилет".

Горожан также ждет Театр на Юго-Западе. В учреждении можно увидеть постановки по текстам Николая Гоголя, Михаила Булгакова, Льва Толстого, Уильяма Шекспира и других писателей.

Например, остановка "Зойкина квартира" по пьесе Булгакова повествует о попытке убежать от реальности в эпоху перемен. Режиссера Олег Анищенко показывает, как скромное ателье в эпоху НЭПа преображается в подпольный дом свиданий.

Московские театры в 2025 году посетили около 5 миллионов зрителей

