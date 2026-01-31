Фото: 123RF.com/chuyu

Каскадное отключение произошло в энергосети Украины. Причиной стал технологический сбой, сообщил первый вице-премьер – министр энергетики Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

ЧП, по его словам, было зафиксировано в 10:42 утра по местному времени (11:42 по Москве. – Прим. ред.). Сбой затронул сразу две высоковольтных линии: 400 кВ между Румынией и Молдовой, а также 750 кВ между западом и центром страны.

При этом, как сообщают украинские СМИ, авария в энергосистеме также повлекла отключение водоснабжения во всех районах Киева.

Более того, ЧП привело к остановке движения поездов метрополитена в Харькове и украинской столице, добавляют журналисты. Помимо этого, украинская энергетическая компания ДТЭК объявила о введении экстренных отключений электроэнергии в Киеве и Киевской области.

О блэкауте в украинской столице стало известно еще в середине месяца из СМИ. Некоторые жители Киева оставались по несколько суток без электричества. Также в домах отсутствовало отопление.

Всего из-за проблем с энергетикой Киев покинули около 500–600 тысяч человек, заявил эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев. Он уточнил, что такое число уехавших осложнило работу коммунальных служб, которые не могут попасть в квартиры для проведения восстановительных работ.