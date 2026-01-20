Зеленский сообщил о сложной ситуации в Киеве после повреждения энергообъектов

Фото: ТАСС/Zuma

В Киеве сложилась ложная ситуация после новых повреждений украинских энергообъектов. Значительное количество жилых домов осталось без отопления, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в телеграм-канале.

Глава МИД страны Андрей Сибига уточнил, что повреждения энергоинфраструктуры зафиксированы также в Виннице, Днепропетровске, Одессе, Полтаве, Сумах и на подконтрольной украинским военным территории Запорожья.

В ночь на 20 января армия России в ответ на террористические атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам нанесла массированный удар по предприятиям военной промышленности, объектам энергетики, транспортной инфраструктуры, складам боеприпасов и цехам производства БПЛА. Все цели достигнуты, уточнили в Минобороны РФ.

Мэр Киева Виталий Кличко ранее призывал жителей по возможности покинуть город из-за продолжающегося энергокризиса. По его словам, это снизит нагрузку на инфраструктуру Киева.