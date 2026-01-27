FT: США предоставят гарантии безопасности Украине, если та согласится уступить территории

Фото: depositphotos/erik3804

Вашингтон готов предоставить Украине гарантии безопасности, однако при условии территориальных уступок со стороны Киева. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

В материале уточняется, что Штаты также намерены увеличить поставки вооружений, если президент Украины Владимир Зеленский согласится на данные условия и подпишет соответствующее мирное соглашение.

По данным газеты, обязательства США могут предусматривать обещание гарантий безопасности, которые по своему содержанию будут напоминать статью 5 Североатлантического договора о коллективной обороне. При этом в материале отмечено, что формулировки этих гарантий остаются крайне размытыми.

Американские чиновники, в свою очередь, заявили журналистам, что предложение Вашингтона не является бессрочным и не будет оставаться на повестке неопределенно долго.

При этом заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли опровергла эти сообщения. Она указала, что встреча представителей России, США и Украины в Абу-Даби, а также сам переговорный процесс проходят успешно и находятся в "отличном состоянии".

Ранее, 23 января, состоялась первая часть трехсторонних переговоров в Абу-Даби. СМИ со ссылкой на администрацию Белого дома сообщили, что она была продуктивной. Второй день переговоров по Украине прошел 24 января.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что стороны успели многое обсудить, а также назвал разговоры конструктивными. Он подтвердил, что Украина готова к новому раунду переговоров.

По данным СМИ, следующая встреча запланирована на 1 февраля. Наиболее сложным в трехсторонних переговорах является территориальный вопрос, отмечают журналисты.