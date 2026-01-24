Фото: Москва 24/Роман Балаев

Ключевым условием урегулирования конфликта на Украине является устранение глубинных причин кризиса, спровоцированного Западом. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

По его словам, для достижения мира необходимо искоренить корни созданного при участии западных стран кризиса.

Дипломат обозначил конкретные шаги, которые, с точки зрения Москвы, должна предпринять Украина. В их числе – возврат к внеблоковому, нейтральному и безъядерному статусу, закрепленному в истоках украинской государственности.

Кроме того, по словам Полищука, Киеву следует восстановить полное соблюдение языковых и религиозных прав человека, в том числе для этнических русских, русскоязычных граждан и национальных меньшинств, а также отказаться от неонацистской идеологии.

Ранее в Абу-Даби завершился первый этап трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию между Россией, Украиной и США. Стороны продолжат диалог в субботу, 24 января.

Как отмечал президент Украны Владимир Зеленский, основной темой переговоров в Абу-Даби станет вопрос Донбасса.