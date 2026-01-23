Рейтер: переговоры по украинскому урегулированию в Абу-Даби завершились

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Переговоры по урегулированию на Украине в Абу-Даби на сегодня окончились, передает агентство "Рейтер" со ссылкой на источник.

Кроме того, как сообщал ТАСС источник, стороны встречи по Украине готовы продолжить диалог в субботу, 24 января.

"Согласны, никто дверью не хлопает", – заявил источник.

Переговоры в Абу-Даби с участием представителей России, США и Украины начались 23 января.

Конкретные инструкции российской делегации дал Владимир Путин. Группу от России возглавил начальник Главного управления (ГРУ) Генштаба Игорь Костюков.

США, в свою очередь, на переговорах представляют специальный посланник президента и его зять Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум, министр армии Дэн Дрисколл и главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, на переговорах будет обсуждаться вопрос Донбасса.