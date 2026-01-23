Белый дом: США в ОАЭ представляют Уиткофф, Кушнер и Грюнбаум

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Соединенные Штаты на переговорах в Абу-Даби представляют специальный посланник президента и его зять Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум, министр армии Дэн Дрисколл и главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич, сообщили РИА Новости в Белом доме.

В Абу-Даби 23 января пройдет первое заседание трехсторонней рабочей группы по безопасности с участием представителей России, США и Украины.

Владимир Путин, в свою очередь, дал конкретные инструкции российской делегации, которая отправилась на переговоры. Группу от России возглавил начальник Главного управления (ГРУ) Генштаба Игорь Костюков.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, на переговорах будет обсуждаться вопрос Донбасса.

Также СМИ писали, что делегации России, Украины и США в настоящее время проводят в Абу-Даби неформальные встречи. Представитель Кремля Дмитрий Песков эту информацию не подтвердил, заявив, что не располагает такими сведениями.