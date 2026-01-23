Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 января, 12:16

Политика

Зеленский заявил, что в ОАЭ будет обсуждаться вопрос Донбасса

Фото: AP Photo/Petros Karadjias

Вопрос Донбасса будет обсуждаться с представителями России, США и Украины на встрече в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Вопрос Донбасса ключевой. Его будут обсуждать и обсуждать модальность, как три стороны это видят, в Абу-Даби", – цитирует украинского лидера РИА Новости.

Переговоры в ОАЭ можно воспринимать как попытку найти точки соприкосновения и возможные компромиссы, добавил источник ТАСС.

Встреча представителей Киева, Вашингтона и Москвы в Абу-Даби состоится 23 и 24 января. Российскую делегацию возглавит начальник Главного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков. Также в ее состав включены другие представители руководства Минобороны.

Владимир Путин проинструктировал российскую делегацию. Указания были даны по итогам встречи с американской стороной в Кремле и с учетом всех ее деталей.

В Кремле состоялась встреча Путина и Уиткоффа

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Главное

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика