Зеленский заявил, что в ОАЭ будет обсуждаться вопрос Донбасса

Фото: AP Photo/Petros Karadjias

Вопрос Донбасса будет обсуждаться с представителями России, США и Украины на встрече в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Вопрос Донбасса ключевой. Его будут обсуждать и обсуждать модальность, как три стороны это видят, в Абу-Даби", – цитирует украинского лидера РИА Новости.

Переговоры в ОАЭ можно воспринимать как попытку найти точки соприкосновения и возможные компромиссы, добавил источник ТАСС.



Встреча представителей Киева, Вашингтона и Москвы в Абу-Даби состоится 23 и 24 января. Российскую делегацию возглавит начальник Главного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков. Также в ее состав включены другие представители руководства Минобороны.

Владимир Путин проинструктировал российскую делегацию. Указания были даны по итогам встречи с американской стороной в Кремле и с учетом всех ее деталей.

