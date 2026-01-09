Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 января, 05:45

Политика

Трамп вновь заявил, что Путин хочет урегулирования украинского конфликта

Фото: depositphotos/actionsports

Президент США Дональд Трамп считает, у Владимира Путина есть желание завершить конфликт на Украине. Об этом американский лидер сообщил в интервью газете The New York Times.

"Я думаю, он хочет заключить сделку", – подчеркнул Трамп.

Он добавил, что у него с Путиным бывали случаи, "когда уже все было готово", но президент Украины Владимир Зеленский не хотел заключать сделку. По словам главы Белого дома, это его шокировало.

Ранее Трамп выразил надежду на достижение договоренностей с Россией по урегулированию украинского конфликта в ближайшем будущем. При этом он добавил, что обсуждал возможность ужесточения антироссийских санкций с членами конгресса США.

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Главное

Как сохранить здоровье волос зимой?

В мороз важно покрывать волосы головным убором

Стоит пользоваться масками для волос и включать в помещении увлажнитель воздуха

Читать
закрыть

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика