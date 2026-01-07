07 января, 14:20Политика
Зеленский раскрыл темы нового раунда переговоров с США во Франции
Фото: AP Photo/Pool/Petros Karadjias
Делегация Киева под руководством секретаря СНБО Рустема Умерова проведет новый раунд переговоров с представителями США во Франции 7 января. Темами станут вопросы контроля над Запорожской АЭС и территориями, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.
Он отметил, что поручил обсудить встречу на уровне глав стран между Украиной, Европой и США.
"Украина не прячется от сложных вопросов", – добавил Зеленский.
6 января в Париже прошла встреча "коалиции желающих". В ней приняли участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
По результатам переговоров Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию. Документ предусматривает развертывание многонациональных сил на Украине после окончания конфликта.
При этом ожидалось, что США подпишут документ, однако подписи поставили только представители "коалиции желающих".
Дональд Трамп обсудил мирное урегулирование на Украине с Владимиром Путиным