Зеленский раскрыл темы нового раунда переговоров с США во Франции

Фото: AP Photo/Pool/Petros Karadjias

Делегация Киева под руководством секретаря СНБО Рустема Умерова проведет новый раунд переговоров с представителями США во Франции 7 января. Темами станут вопросы контроля над Запорожской АЭС и территориями, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

Он отметил, что поручил обсудить встречу на уровне глав стран между Украиной, Европой и США.

"Украина не прячется от сложных вопросов", – добавил Зеленский.

6 января в Париже прошла встреча "коалиции желающих". В ней приняли участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

По результатам переговоров Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию. Документ предусматривает развертывание многонациональных сил на Украине после окончания конфликта.

При этом ожидалось, что США подпишут документ, однако подписи поставили только представители "коалиции желающих".

