Облачная погода и снегопад ожидаются в Москве 24 февраля

Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

Облачная погода со снегом, местами сильным, ожидается в столице во вторник, 24 февраля. На дорогах возможна гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 2 до 4 градусов мороза, по области – от 1 до 6 градусов ниже нуля.

Восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе из-за снегопада и гололедицы на дорогах. Предупреждение будет действовать до 21:00 24 февраля.

Начало марта в Москве будет по-весеннему теплым. Ожидается, что температура достигнет климатической нормы и иногда даже будет чуть выше.