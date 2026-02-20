Весеннее тепло ожидается в начале марта в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Начало марта в Москве будет по-весеннему теплым. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Ожидается, что температура достигнет климатической нормы и иногда даже будет чуть выше.

"На следующей неделе вероятность небольшого снега сохраняется, температура воздуха будет повышаться – мы ждем, что ночью уже будет в пределах где-то минус 2–7 градусов, дневная температура – от минус 5 градусов до плюс 1, то есть вот практически 25-го и 26-го числа (февраля. – Прим. ред.)", – приводит слова синоптика Агентство "Москва".

Вместе с тем оттепель ожидается в Московском регионе в День защитника Отечества, 23 февраля. Температура в этот день может составить от минус 4 до плюс 1 градуса.

Схожие значения возможны и днем во вторник, 24 февраля. Оттепель придет из-за облачной погоды, небольших осадков и южного ветра, скорость которого достигнет 4–9 метров в секунду.