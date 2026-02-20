График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 февраля, 12:41

Общество

Весеннее тепло ожидается в начале марта в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Начало марта в Москве будет по-весеннему теплым. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Ожидается, что температура достигнет климатической нормы и иногда даже будет чуть выше.

"На следующей неделе вероятность небольшого снега сохраняется, температура воздуха будет повышаться – мы ждем, что ночью уже будет в пределах где-то минус 2–7 градусов, дневная температура – от минус 5 градусов до плюс 1, то есть вот практически 25-го и 26-го числа (февраля. – Прим. ред.)", – приводит слова синоптика Агентство "Москва".

Вместе с тем оттепель ожидается в Московском регионе в День защитника Отечества, 23 февраля. Температура в этот день может составить от минус 4 до плюс 1 градуса.

Схожие значения возможны и днем во вторник, 24 февраля. Оттепель придет из-за облачной погоды, небольших осадков и южного ветра, скорость которого достигнет 4–9 метров в секунду.

Оттепель продлится в Москве несколько дней

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

Что будет с ценами на технику в РФ весной 2026 года?

Ноутбуки и смартфоны могут подорожать

Больше других поднимутся в цене девайсы с увеличенным объемом памяти

Читать
закрыть

К чему приведет введение акцизов на фастфуд и сладости в РФ?

Необходимость таких мер объяснили критической ситуацией с пищевым поведением россиян

Однако эксперты уверены: это может разогнать инфляцию на все продукты

Читать
закрыть

К чему приведет онлайн-взыскание долгов за ЖКУ?

Мера направлена на цифровизацию уже действующей процедуры

Получится автоматизировать электронную подачу документов в суд при возникновении задолженности

Читать
закрыть

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика