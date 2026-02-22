Собянин сообщил об отражении атаки семи украинских БПЛА на Москву

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ отразили атаку еще четырех БПЛА, двигавшихся в сторону Москвы, в воскресенье, 22 февраля. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.

По его словам, на месте падения обломков дронов находятся специалисты экстренных служб.

Всего в настоящее время силы ПВО уничтожили уже семь беспилотников.

При этом в районе столичных аэропортов Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на полеты. Авиагавани не принимают и не выпускают воздушные суда.

