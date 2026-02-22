Ограничения на полеты сняты в аэропортах столичного региона

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ограничения сняты в столичных аэропортах Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский. Гавани вновь отправляют и принимают рейсы, сообщила пресс-служба Росавиации.

Ведомство пояснило, что меры, которые вводились днем 22 февраля, принимались для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Беспилотники атаковали Москву днем 22 февраля. Сначала Сергей Собянин сообщил о ликвидации одного БПЛА, затем силы ПВО РФ сбили еще один. Спустя время на подлете к столице был ликвидирован также один дрон, после чего стало известно об отражении атаки еще четырех беспилотников.

Через несколько минут мэр Москвы заявил об уничтожении еще одного БПЛА, после этого он проинформировал о ликвидации двух дронов, а затем – еще одного.

