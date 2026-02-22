22 февраля, 18:39Мэр Москвы
Уничтожен один беспилотник, летевший на Москву – Собянин
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву в воскресенье, 22 февраля. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.
Мэр подчеркнул, что на месте падения обломков в настоящее время работают специалисты экстренных служб.
Беспилотники атаковали Москву днем 22 февраля. Сначала Собянин сообщил о ликвидации одного БПЛА, затем силы ПВО РФ сбили еще один. Позже атака продолжилась.