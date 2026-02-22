Уничтожен один беспилотник, летевший на Москву – Собянин

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву в воскресенье, 22 февраля. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Мэр подчеркнул, что на месте падения обломков в настоящее время работают специалисты экстренных служб.

Беспилотники атаковали Москву днем 22 февраля. Сначала Собянин сообщил о ликвидации одного БПЛА, затем силы ПВО РФ сбили еще один. Позже атака продолжилась.