25 февраля, 20:05

Общество

В Подмосковье выписан после выздоровления последний пациент с оспой обезьян

Фото: РИА Новости/Александр Иванов

Последний пациент, у которого была диагностирована оспа обезьян, выписан из Домодедовской больницы в связи с выздоровлением. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

В больнице также уточнили, что случаи заболевания пока больше не были выявлены в Подмосковье.

Первого мужчину с предварительным диагнозом "оспа обезьян" госпитализировали в начале февраля. Подмосковное управление Роспотребнадзора после этого приступило к эпидрасследованию. Было выдано предписание на проведение дезинфекции.

Спустя время диагноз пациента подтвердился. Его состояние оценивалось как удовлетворительное. Позднее с этой же инфекцией был госпитализирован еще один мужчина, который контактировал с первым заболевшим. Он находился в состоянии средней степени тяжести.

Подмосковное управление Роспотребнадзора через некоторое время выявило всех, кто находился в контакте с зараженными, а затем изолировало их. Следом был доставлен в Домодедовскую больницу третий пациент с подтвержденным диагнозом "оспа обезьян".

В середине февраля первый из заболевших был выписан в связи с выздоровлением, а через пару дней – второй.

Позднее два случая заболевания оспой обезьян были зафиксированы в Санкт-Петербурге. Заболевших после отдыха в Таиланде поместили в инфекционный стационар. Их состояние оценивалось как удовлетворительное.

Распространение вируса было предотвращено. Вместе с тем Роспотребнадзор исключил риски завоза в Россию нового штамма оспы обезьян.

Роспотребнадзор назвал самый распространенный путь передачи оспы обезьян

