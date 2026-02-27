Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля, 21:55

Происшествия

Отряд "ЛизаАлерт" заявил о нехватке снегоходов для розыска туристов в Прикамье

Фото: пресс-служба МЧС России по Пермскому краю

Поисковый отряд "ЛизаАлерт" в Пермском крае сообщил о нехватке снегоходов для участия в поисках пропавшей группы туристов. В пресс-службе отряда отметили, что для работы на сложном рельефе необходимы опытные водители с горными снегоходами.

По словам представителей подразделения, собственного парка снегоходов в свободном доступе у регионального подразделения нет. Волонтерам требуются люди, готовые подключиться к поискам не на несколько часов, а как минимум на выходные.

По данным СУ СК по Пермскому краю, 20 февраля группа из 5 человек прибыла из Уфы в деревню Золотанку Красновишерского округа.

Туристы оставили автомобили и на пяти снегоходах направились к плато Кваркуш, расположенному примерно в 100 километрах от населенного пункта. Вернуться они должны были 24 февраля, однако до настоящего времени их местонахождение не установлено.

По факту исчезновения возбуждено уголовное дело. К поискам привлечены 31 человек и 16 единиц техники, задействованы специальные технические средства и специалисты беспилотной авиации МЧС России.

По данным специалистов, температура воздуха в районе поисков пропавшей группы туристов в ночное время понизится до минус 30 градусов.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Читать
закрыть

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика