Отряд "ЛизаАлерт" заявил о нехватке снегоходов для розыска туристов в Прикамье

Фото: пресс-служба МЧС России по Пермскому краю

Поисковый отряд "ЛизаАлерт" в Пермском крае сообщил о нехватке снегоходов для участия в поисках пропавшей группы туристов. В пресс-службе отряда отметили, что для работы на сложном рельефе необходимы опытные водители с горными снегоходами.

По словам представителей подразделения, собственного парка снегоходов в свободном доступе у регионального подразделения нет. Волонтерам требуются люди, готовые подключиться к поискам не на несколько часов, а как минимум на выходные.

По данным СУ СК по Пермскому краю, 20 февраля группа из 5 человек прибыла из Уфы в деревню Золотанку Красновишерского округа.

Туристы оставили автомобили и на пяти снегоходах направились к плато Кваркуш, расположенному примерно в 100 километрах от населенного пункта. Вернуться они должны были 24 февраля, однако до настоящего времени их местонахождение не установлено.

По факту исчезновения возбуждено уголовное дело. К поискам привлечены 31 человек и 16 единиц техники, задействованы специальные технические средства и специалисты беспилотной авиации МЧС России.

По данным специалистов, температура воздуха в районе поисков пропавшей группы туристов в ночное время понизится до минус 30 градусов.