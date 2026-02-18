16 лыжников попали под лавину в горах Калифорнии

Фото: depositphotos/Simanovskiy

Группа из 16 лыжников попала под лавину в районе горы Касл-Пик в американском штате Калифорния. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на офис шерифа округа Невада.

Группа состояла из 4 гидов и 12 клиентов. На месте схода лавины в ожидании эвакуации остаются 6 человек, остальные числятся пропавшими без вести. На помощь лыжникам направились 3 высококвалифицированные команды спасателей. Всего в операции участвуют 46 сотрудников экстренных служб.

При этом ранее лавинный центр Сьерра-Леоне предупреждал о высокой вероятности схода крупных лавин в отдаленных районах, особенно ночью и ранним утром.

До этого россиянин попал под лавину во время катания на сноуборде в японской префектуре Нагано. В ходе поисков его обнаружили без сознания, а позже врачи констатировали смерть.

В свою очередь, полиция Японии подтвердила гибель гражданина России и уведомила российское посольство об инциденте. Тело погибшего планировалось вернуть на родину.