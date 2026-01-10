Россияне не пострадали при сходе лавины на горнолыжном курорте в Грузии

Фото: телеграм-канал Baza

Граждане России не пострадали в результате схода лавины на горнолыжном курорте Тетнулди в регионе Сванети в Грузии. Об этом сообщила инструктор курорта Ирина Осина.

По данным СМИ, лавина накрыла десятки туристов, среди которых находились россияне. Кроме того, журналисты уточнили, что пострадали два человека.

"После того как стало известно о сходе лавины, я позвонила начальнику спасательной службы – Левану Курдиани, и он прокомментировал произошедшее: подготовленная группа спускалась вне трасс по всем правилам безопасности, но сошла лавина и засыпала девушку, гражданку Грузии", – цитирует Осину ТАСС.

По ее словам, спасателям удалось освободить девушку из завалов. Госпитализация ей не потребовалась. Осина отметила, что россиян в группе не было.

Ранее ребенок погиб на горнолыжном курорте Асаригава Онсэн в японском городе Отару, который расположен на японском острове Хоккайдо. Во время семейного отдыха 5-летнего мальчика зажало в механизме движущегося подъемника. При этом предохранитель, который должен был автоматически остановить систему, не сработал.

