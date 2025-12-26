Kathimerini: лавина в горах Греции унесла жизни четырех туристов

Фото: 123RF/joseh51

В результате схода лавины в горах Вардусья в центральной Греции погибли четыре пеших туриста. Об этом сообщает издание Kathimerini.

Отмечается, что трагедия произошла в районе вершины Коракас высотой 2495 метров. Туристы направлялись из деревни Афанасиос Диакос к вершине. Первыми подняли тревогу родственники погибших, когда не смогли дозвониться до них.

Крупная поисково-спасательная операция с применением дронов и специально обученных собак началась утром в пятницу, 26 декабря. Спасатели надеялись, что группа смогла найти укрытие, однако позже были обнаружены тела всех четверых человек.

По предварительной информации, двое из погибших были опытными альпинистами. Однако сложный горный рельеф в сочетании с крайне неблагоприятными погодными условиями привел к трагедии.

