Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 декабря, 23:19

Происшествия
Главная / Новости /

Kathimerini: лавина в горах Греции унесла жизни четырех туристов

Лавина в горах Греции унесла жизни четырех туристов – СМИ

Фото: 123RF/joseh51

В результате схода лавины в горах Вардусья в центральной Греции погибли четыре пеших туриста. Об этом сообщает издание Kathimerini.

Отмечается, что трагедия произошла в районе вершины Коракас высотой 2495 метров. Туристы направлялись из деревни Афанасиос Диакос к вершине. Первыми подняли тревогу родственники погибших, когда не смогли дозвониться до них.

Крупная поисково-спасательная операция с применением дронов и специально обученных собак началась утром в пятницу, 26 декабря. Спасатели надеялись, что группа смогла найти укрытие, однако позже были обнаружены тела всех четверых человек.

По предварительной информации, двое из погибших были опытными альпинистами. Однако сложный горный рельеф в сочетании с крайне неблагоприятными погодными условиями привел к трагедии.

Ранее группа туристов из 13 человек пропала при восхождении на гору Ослянка в Пермском крае. Согласно информации регионального МЧС, туристы не зарегистрировались. Они не вышли на точку сбора в назначенное время в поселке Средняя Усьва Горнозаводского округа.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика