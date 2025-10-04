Один турист погиб при восхождении на Вилючинский вулкан на Камчатке

Фото: телеграм-канал SHOT

Один из туристов, пострадавших во время восхождения на вулкан Вилючинский на Камчатке, погиб, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"Один из туристов, пострадавших на Вилючинском вулкане, погиб. Девушка, которая сорвалась вместе с ним, находится в тяжелом состоянии. Рядом с ней остаются четверо спасателей", – рассказали в ведомстве.

Еще двое специалистов продолжают поиски третьей участницы восхождения, которая находится выше по склону.

Трое туристов сорвались с высоты при восхождении на Вилючинский вулкан 4 октября. Один из них связался со спасателями и попросил помощи. На место ЧП направились сотрудники МЧС и врачи.

Спустя время спасатели нашли двух из трех пострадавших. Однако специалисты не смогли установить характер полученных травм из-за плохой связи.