04 октября, 14:46Происшествия
Один турист погиб при восхождении на Вилючинский вулкан на Камчатке
Фото: телеграм-канал SHOT
Один из туристов, пострадавших во время восхождения на вулкан Вилючинский на Камчатке, погиб, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
"Один из туристов, пострадавших на Вилючинском вулкане, погиб. Девушка, которая сорвалась вместе с ним, находится в тяжелом состоянии. Рядом с ней остаются четверо спасателей", – рассказали в ведомстве.
Еще двое специалистов продолжают поиски третьей участницы восхождения, которая находится выше по склону.
Трое туристов сорвались с высоты при восхождении на Вилючинский вулкан 4 октября. Один из них связался со спасателями и попросил помощи. На место ЧП направились сотрудники МЧС и врачи.
Спустя время спасатели нашли двух из трех пострадавших. Однако специалисты не смогли установить характер полученных травм из-за плохой связи.
