Движение затруднено на Кутузовском проспекте в Москве из-за ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве, в районе дома 48. О происшествии сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

На месте аварии уже работают оперативные городские службы, которые устанавливают обстоятельства произошедшего и информацию о пострадавших.

Из-за ДТП движение по проспекту в сторону области затруднено. Водителей призвали заранее выбирать пути объезда.

Ранее в Балашихе водитель наехал на ребенка на санках: автомобиль сбил 5-летнюю девочку, которую родители везли на санках через нерегулируемый пешеходный переход.

Еще один инцидент произошел до этого в селе Николо-Урюпино городского округа Красногорск, где 11-летний ребенок катался на горке в неположенном месте и попал под колеса выезжающей из-за поворота машины "Вольво".