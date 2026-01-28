Форма поиска по сайту

28 января, 07:50

Наука

В НАТО изучили механизмы "взлома мозга" через эмоции и неопределенность

Фото: depositphotos/AlgimantasB

Человеческий мозг не обладает встроенными механизмами защиты от внешней информации, что делает его подверженным когнитивному "взлому" через эмоции и использование неопределенности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Колледжа обороны НАТО.

"Человеческий мозг и когнитивные процессы в целом крайне восприимчивы к "взлому" из-за многочисленных когнитивных уязвимостей", – отмечают авторы Марек Гавлик и Иржи Горачек.

Согласно выводам ученых, сознание не имеет фильтров, которые можно активировать по собственному желанию для блокировки внешних раздражителей. Главными инструментами манипуляции выступают эмоциональные триггеры, такие как страх, гнев и надежда, а также потребность мозга в объяснении происходящих событий. Также особый акцент был сделан на "оружии глобальных кризисов".

При этом эксперты утверждают, что дезинформация наиболее эффективна в условиях неожиданных событий, например, пандемии или терактов. Именно в таких случаях нарушается привычная стабильность и увеличивается уровень неопределенности.

В отчете также выделены личностные особенности, которые делают людей более уязвимыми к манипуляциям: когнитивная ригидность (неподатливость. – Прим. ред.), стремление к уникальности и потребность в подтверждении собственной значимости. Авторы советуют НАТО учитывать эти факторы при создании новых оборонных стратегий, признавая невозможность полностью защитить каждую уязвимость человеческой психики.

Между тем руководство Североатлантического альянса заявило о планах внедрения искусственного интеллекта (ИИ) для выявления и классификации "ложной информации" в реальном времени. Это станет частью стратегии борьбы с когнитивной войной, которая использует информацию как оружие для "манипуляции восприятием реальности".

В рамках технологического подхода предполагается применение машинного обучения для автоматического выявления "ИИ-дезинформации" и создания "цифровых ИИ-персон", взаимодействующих с уязвимыми группами населения для "укрепления их устойчивости к манипуляциям".

