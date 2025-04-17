В Белом доме заявили о возможности США манипулировать временем и пространством

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США обладают способностью управлять временем и пространством, заявил директор управления по науке и технологической политике Белого дома Майкл Крациос. Его цитирует телеканал "360".

Разработки "уничтожают" расстояние, "заставляют вещи расти", а также повышают производительность, пояснил он, добавив, что американский президент Дональд Трамп поставил перед всеми сотрудниками Белого дома амбициозную цель по обновлению нации.

Согласно ей, технологии США станут теми инструментами, которые определят судьбу страны в XXI веке. Однако Крациос не уточнил, что именно он имел в виду под "манипуляцией пространством и временем".

Ранее Трамп пообещал, что США в будущем установят свой флаг на Марсе, а также за пределами этой планеты. По его прогнозу, Соединенные Штаты в дальнейшем станут лидерами в освоении космоса.

Вместе с тем в СМИ писали, что Трамп может предложить России возобновить активное сотрудничество в космической программе "Артемида". Основными целями проекта названы полет на Марс и возвращение людей на Луну.

Кроме того, Россия могла бы получить доступ к американским технологиям и поставщикам значимого оборудования.

