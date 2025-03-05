Трамп пообещал, что США установят свой флаг на Марсе

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Американский лидер Дональд Трамп пообещал, что США в будущем установят свой флаг на Марсе, а также за пределами этой планеты. Об этом он сообщил во время своего выступления перед конгрессом, передает РИА Новости.

Трамп также заявил, что США в дальнейшем будут лидерами в освоении космоса. Сейчас, по его словам, администрация занимается укреплением позиции страны как ведущей космической державы.

"Мы будем покорять безграничные горизонты науки, вести человечество в космос", – добавил Трамп.

Ранее СМИ писали, что Трамп может предложить России возобновить активное сотрудничество в космической программе "Артемида" в обмен на завершения конфликта на Украине. По мнению журналистов, Владимир Путин не сможет отказаться от этого предложения.

Основными целями проекта названы полет на Марс и возвращение людей на Луну. Кроме того, в случае участия в нем Россия могла бы получить доступ к американским технологиям и поставщикам значимого оборудования, например SpaceX.

