05 марта, 08:03Политика
Трамп пообещал, что США установят свой флаг на Марсе
Фото: 123RF/palinchak
Американский лидер Дональд Трамп пообещал, что США в будущем установят свой флаг на Марсе, а также за пределами этой планеты. Об этом он сообщил во время своего выступления перед конгрессом, передает РИА Новости.
Трамп также заявил, что США в дальнейшем будут лидерами в освоении космоса. Сейчас, по его словам, администрация занимается укреплением позиции страны как ведущей космической державы.
"Мы будем покорять безграничные горизонты науки, вести человечество в космос", – добавил Трамп.
Ранее СМИ писали, что Трамп может предложить России возобновить активное сотрудничество в космической программе "Артемида" в обмен на завершения конфликта на Украине. По мнению журналистов, Владимир Путин не сможет отказаться от этого предложения.
Основными целями проекта названы полет на Марс и возвращение людей на Луну. Кроме того, в случае участия в нем Россия могла бы получить доступ к американским технологиям и поставщикам значимого оборудования, например SpaceX.
В США на ракете New Shepard на орбиту отправятся шесть женщин