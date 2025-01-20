Трамп заявил, что США отправят своих астронавтов водрузить флаг на Марсе

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Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен отправить астронавтов установить флаг на Марсе.

Власти также планируют расширять территорию страны, возводить города и нести флаг к "новым и прекрасным горизонтам, идя за своей судьбой к звездам", обратил внимание политик.

По словам главы государства, в ближайшее время США станут "больше, сильнее и гораздо исключительнее", чем за всю свою историю.

Трамп ранее принял присягу на верность конституции и США в ходе церемонии инаугурации и стал 47-м американским президентом. В рамках своей первой речи в качестве главы государства он заявил, что намерен ставить Америку "прежде всего". Политик признал, что страна сталкивается с внутренним кризисом и катастрофическими событиями за рубежом.

