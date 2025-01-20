Трамп заявил, что США отныне признают только два гендера

Фото: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Официальная политика США будет заключаться в признании только двух гендеров. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил в ходе своей инаугурационной речи.

"С сегодняшнего дня официальная политика правительства Соединенных Штатов заключается в том, что существует только два пола – мужской и женский", – сказал Трамп.

Между тем реализовать идею Трампа касательно гендерной политики будет очень сложно в современном американском обществе. Об этом ранее говорил кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

По мнению аналитика, для официального закрепления двух полов Трампу будет недостаточно президентского указа. Так, ему будет необходимо провести соответствующий законопроект через конгресс, где он, скорее всего, столкнется с ожесточенным сопротивлением со стороны демократов и части республиканцев.

Трамп ранее принял присягу на верность конституции и США в ходе церемонии инаугурации и стал 47-м американским президентом. В рамках своей первой речи в качестве главы государства он заявил, что намерен ставить Америку "прежде всего". Политик признал, что страна сталкивается с внутренним кризисом и катастрофическими событиями за рубежом.