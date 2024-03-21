Белый дом запретил вывешивать ЛГБТ-флаг в посольствах США

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Спикер палаты представителей США Майк Джонсон, работая над проектом по финансированию части федеральных ведомств, договорился с Белым домом о запрете на вывешивание флагов ЛГБТ (запрещенное в России экстремистское движение) над американскими посольствами. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно данным издания, под запрет подпадают ЛГБТ-флаги, а также знамя Конфедерации времен Гражданской войны, флаг с лозунгом экс-президента США Дональда Трампа "Снова сделаем Америку великой". В материале уточняется, что сотрудники посольств смогут использовать радужные флаги в личных целях.

Верховный суд РФ признал экстремистским международное общественное движение ЛГБТ и запретил его деятельность на территории России 30 ноября 2023 года. Решение суда вступило в силу немедленно.