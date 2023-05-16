Китай просит посольства воздержаться от вывешивания флагов и плакатов Украины – СМИ

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МИД Китая выпустил требование с призывом к иностранным посольствам и международным организациям в Пекине прекратить демонстрацию флага Украины и плакатов в поддержку Киева. Об этом со ссылкой на письмо ведомства сообщает Kyodo.

В министерстве просят посольства и международные организации "не использовать стены своих зданий для пропаганды". Таким образом, по мнению МИД Китая, можно избежать возникновения конфликтов между государствами. Поддержку Украины таким образом выражают дипмиссии Канады, Германии и Польши в Пекине.

В китайском ведомстве отметили, что посольства и международные организации "обязаны соблюдать китайские законы и постановления", несмотря на то, что Пекин уважает дипломатический иммунитет в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях.

Европейские дипломаты раскритиковали позицию Китая, пишет агентство. Они заявили, что не видят разумных оснований препятствовать выражению государством своих намерений. Дипломаты также отметили, что не будут выполнять данное требование.

Ранее постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил о необходимости создания условий для начала переговоров по Украине. Он призвал "не подливать масло в огонь конфликта" для извлечения из него прибыли, как это делают "некоторые страны".