Зеленский заявил, что Киев не нуждается в посредниках для переговоров с Москвой

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Киеву не нужны посредники в вопросе переговоров с Москвой. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя возможность посредничества Ватикана.

"Я со всем уважением отношусь к Его Святейшеству. Сам формат посредничества Украины с Путиным... Вопрос в том, что нам не нужны посредники", – цитирует его РИА Новости.

По словам главы Украины, стране не о чем вести речь с Россией.

В ноябре прошлого года Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан прикладывает все усилия, чтобы урегулировать конфликт на территории Украины. Ватикан желает, чтобы российская и украинская стороны возобновили переговоры, добавил понтифик.

Также Папа Римский Франциск предложил провести переговоры между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в Ватикане.

В свою очередь, администрация президента США в частном порядке призвала украинского лидера продемонстрировать открытость к переговорам с Россией.

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