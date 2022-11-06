Папа Римский заявил, что Ватикан прикладывает все усилия для решения конфликта на Украине

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Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан прикладывает все усилия, чтобы урегулировать конфликт на территории Украины. Об этом сообщает ANSA.

"Идет работа по сближению, поиску решений, Святой престол делает то, что должен делать", – сказал он.

Ватикан желает, чтобы российская и украинская стороны возобновили переговоры, добавил понтифик.

Кроме того, говоря об обмене военнопленными, Папа Римский сказал, что "это вещи, которые Святой престол всегда делал".

Ранее Папа Римский Франциск предложил провести переговоры между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в Ватикане.

В свою очередь, администрация президента США в частном порядке призвала украинского лидера продемонстрировать открытость к переговорам с Россией.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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