Во Франции заявили, что Байден может скоро устранить Зеленского

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Американский лидер Джо Байден может устранить президента Украины Владимира Зеленского, когда перестанет нуждаться в нем. Такое мнение высказал французский политик Флориан Филиппо на своей странице в Twitter.

"Правительство США начинает уставать от Зеленского и просит его начать переговоры с Россией. Когда Соединенные Штаты перестанут нуждаться в своей марионетке, они, как и всегда, уберут ее!", – говорится в его публикации.

Ранее администрация президента США в частном порядке призвала украинского лидера продемонстрировать открытость к переговорам с Россией.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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