Байден вышел из себя после разговора с Зеленским – СМИ

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Президент США Джо Байден вышел из себя после июньского разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на осведомленные источники.

Как сообщили информированные лица, причиной ситуации стала неблагодарность Зеленского. В процессе разговора американский лидер сообщил президенту Украины, что выделил стране еще один миллиард долларов. После этого Зеленский начал озвучивать список необходимого.

"Американский народ довольно щедр, а его администрация и американские военные усердно работают, чтобы помочь Украине, говорил он (Байден. – Прим. ред.), повысив голос, и Зеленский мог бы проявить чуть больше благодарности", – сообщил источник.

После разговора Зеленский и его команда пришли к выводу, что напряженность в отношениях с Америкой может стать непродуктивной, отмечает издание. В этот же день украинский лидер высказал Байдену благодарность за оказанную помощь, после чего отношения между политиками стали лучше.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что в ближайшее время США выделят Украине новый пакет военной помощи. В ходе поддержки Киева американские власти выделили Украине около 20 пакетов военной помощи. В ходе своего обращения Кирби напомнил о словах Байдена, который заявил, что поддержка Украины со стороны США будет продолжаться столько, сколько этого потребуется.





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