Аэропорты Внуково и Домодедово возобновили работу

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Ограничения на прием и выпуск авиарейсов отменили в аэропортах Внуково и Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве отметили, что данные ограничения были призваны обеспечить безопасность полетов над столичным регионом. В настоящий момент авиагавани возвращаются к штатному режиму работы.

Временные ограничения на полеты вводились во Внуково и Домодедово дважды за прошедшую ночь. В период ограничений аэропорты обслуживали рейсы лишь по согласованию с уполномоченными органами.

Депутаты Госдумы предложили обязать авиакомпании бесплатно информировать пассажиров об изменениях в расписании рейсов с помощью СМС. Авторы инициативы указали, что путешественники не всегда своевременно узнают о задержках, переносах и отменах вылетов.