09 ноября, 05:15Транспорт
Аэропорты Внуково и Домодедово вновь обслуживают рейсы по согласованию
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Временные ограничения вновь введены на использование воздушного пространства в районе аэропортов Внуково и Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Оба аэропорта принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании рейсов.
Аналогичные ограничения уже вводились во Внуково и Домодедово минувшей ночью. Спустя некоторое время меры безопасности были отменены.
В Российском союзе туриндустрии напоминали, что в случае задержек рейсов пассажирам стоит отслеживать уведомления авиаперевозчика и через его онлайн-сервисы выбирать один из предложенных вариантов, например перебронирование или возврат билета.
В Госдуме предложили бесплатно уведомлять пассажиров об изменениях в расписании рейсов