Аэропорты Внуково и Домодедово вновь обслуживают рейсы по согласованию

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Временные ограничения вновь введены на использование воздушного пространства в районе аэропортов Внуково и Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Оба аэропорта принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании рейсов.

Аналогичные ограничения уже вводились во Внуково и Домодедово минувшей ночью. Спустя некоторое время меры безопасности были отменены.

В Российском союзе туриндустрии напоминали, что в случае задержек рейсов пассажирам стоит отслеживать уведомления авиаперевозчика и через его онлайн-сервисы выбирать один из предложенных вариантов, например перебронирование или возврат билета.