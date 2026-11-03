"Известия": Минтранс РФ прорабатывает упрощение возврата денег за отмененные рейсы

Фото: depositphotos/nitinut380

Минтранс РФ запросил у авиакомпаний и Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) позицию по упрощению возврата средств за билеты при отмене регулярного рейса. Ведомство также попросило перевозчиков описать, какие действия должен совершить пассажир для получения денег при вынужденном возврате по действующим правилам, сообщает газета "Известия" со ссылкой на документ.

С предложением пересмотреть процедуру возврата билетов в Минтранс в октябре этого года обратились депутаты Госдумы. Парламентарии отметили, что при отмене рейса пассажиру приходится оперативно решать, воспользоваться ли другой перевозкой или вернуть деньги. При этом у авиакомпании уже есть сведения об отмене, но получение средств нередко требует отдельного обращения, заполнения формы и ожидания ответа.

Если билет куплен через посредника, процедура становится еще сложнее: пассажиру приходится выяснять, кому направлять заявление – авиакомпании или агентству. В результате человек, не виновный в отмене рейса, вынужден самостоятельно заниматься оформлением возврата. Особенно неудобно это, когда поездку необходимо срочно перенести и полученные за билет средства нужны для покупки нового.

В качестве примера депутаты приводят Smartavia. Если билет куплен на сайте перевозчика, пассажиру предлагают заполнить специальную форму. При покупке через агентство необходимо обращаться по месту приобретения билета. При этом рассмотрение заявки может занять до 30 дней – это срок обработки обращения, а не установленный период для выплаты средств, уточняют авторы инициативы.

"От депутатского корпуса поступило предложение проработать единый электронный порядок возврата средств за авиабилеты. Минтранс прорабатывает данный вопрос с участниками рынка перевозок для представления консолидированной позиции", – подтвердили в пресс-службе министерства.

Ранее в Российском союзе туриндустрии напомнили, что в случае задержек рейсов пассажирам стоит отслеживать уведомления авиаперевозчика и через его онлайн-сервисы выбирать один из предложенных вариантов, например перебронирование или возврат билета.

Кроме того, пассажирам напомнили, что питание и размещение в гостинице авиакомпании предоставляют в соответствии с федеральными авиационными правилами. При массовых задержках и отменах на организацию этих услуг может потребоваться дополнительное время.