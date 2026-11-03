Более 10 летевших во Внуково рейсов перенаправили в другие аэропорты

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Более 10 рейсов, следовавших во Внуково, перенаправили в другие аэропорты из-за действующих ограничений по безопасности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной воздушной гавани.

В частности, речь идет о рейсах из Пскова, Абу-Даби, Шарм-эш-Шейха, Антальи и Стамбула. Их перенаправили в Нижний Новгород, Санкт-Петербург, а также московские аэропорты Домодедово и Шереметьево.

Еще два рейса из Баку и Санкт-Петербурга возвращаются в аэропорты вылета.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов объявили во Внуково вечером 2 ноября. Кроме того, аналогичные меры безопасности действуют в столичных аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский.

Ограничения были объявлены на фоне угрозы БПЛА в столичном регионе. С вечера 2 ноября силы ПВО сбили на подлете к Москве 28 вражеских беспилотников.