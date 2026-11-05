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05 ноября, 15:33

Политика

Молдавия введет санкции против лидера Приднестровья после его награждения в России

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Правительство Молдавии намерено применить ограничительные меры в отношении президента непризнанного Приднестровья Вадима Красносельского после его визита в Москву, где он был награжден орденом Почета. Об этом сообщило Бюро по реинтеграции правительства Молдавии, передает RT.

"Мы осуждаем действия России и проанализируем возможные ответные меры, не допуская эскалации ситуации", – говорится в заявлении ведомства.

В бюро уточнили, что после возвращения Красносельского из Москвы к нему будут применены ограничительные меры, включая запрет на выезд из страны сроком на пять лет.

Ранее Красносельский рассказывал, что взрыв даже одного хранилища боеприпасов на складах в приднестровском селе Колбасна приведет к катастрофе для близлежащих населенных пунктов и города Рыбницы. Так он комментировал слова директора службы информации и безопасности Молдавии Александра Мустяцэ о том, что возможный взрыв хранящихся там боеприпасов не станет катастрофой для региона.

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