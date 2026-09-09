Работа КПП между Молдавией и Украиной приостановлена после взрывов

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Работа пограничного перехода "Тудора – Староказачье" между Молдавией и Украиной приостановлена после атаки беспилотника на украинский пункт пропуска. Об этом сообщила пограничная полиция Молдавии в своем телеграм-канале.

По данным Государственной пограничной службы Украины, на которые ссылается Кишинев, в ночь на 9 сентября в промежутке с 23:35 до 00:05 пункт пропуска "Староказачье" подвергся удару беспилотника. Еще два дрона упали неподалеку от этого пункта, все они приземлились на украинской территории.

Пограничная полиция Молдавии уточнила, что в приграничной зоне на молдавской стороне обломков беспилотников или иных предметов, представляющих угрозу безопасности населения, не обнаружено. В связи с инцидентом путешественникам рекомендовано воздержаться от поездок в этом районе.

Ранее в ночь на 9-е число несколько взрывов прогремело в Николаеве и Харькове на Украине. Кроме того, вечером 8 сентября звуки взрывов также были слышны в Киеве. Местные власти никак не комментировали произошедшее.

При этом в соседнем Приднестровье отмечали, что взрыв даже одного хранилища боеприпасов на складах в местном селе Колбасна приведет к катастрофе для близлежащих населенных пунктов и города Рыбницы.

