ТАСС: взрывы прогремели в Николаеве и Харькове на Украине

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Несколько взрывов прогремело в Николаеве и Харькове на Украине в ночь на среду, 9 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщения украинских СМИ.

Кроме того, вечером 8 сентября звуки взрывов также раздались в Киеве. Местные власти пока никак не прокомментировали произошедшее. В данный момент воздушная тревога объявлена в восьми регионах Украины, в том числе в Киевской, Харьковской, Николаевской, Сумской и других областях.

Ранее российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными БПЛА по объектам на Украине, которые используются Вооруженными силами Украины (ВСУ).

По данным Минобороны РФ, в результате удалось поразить объекты оборонно-промышленного комплекса Украины, которые служат для производства и хранения БПЛА и крылатых ракет ВСУ.