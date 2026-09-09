До 22 градусов поднимется температура воздуха в Москве 9 сентября

Фото: Агентство ''Москва''/Елена Мельникова

Переменная облачность без осадков прогнозируется в Москве в среду, 9 сентября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 20 до 22 градусов тепла, в Подмосковье – от 18 до 23 градусов.

Юго-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до плюс 8 градусов, по области – до плюс 5 градусов.

До конца сентября температура воздуха в Московском регионе может достигать 20 градусов. По словам метеоролога Марины Макаровой, рекордные показатели, превышающие 20 градусов, фиксировались даже в первой декаде октября.