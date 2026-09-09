Пожар вспыхнул на площади 1,8 тыс "квадратов" на складе с пластиком в Щелкове

Фото: МАХ/"МЧС Московской области"

Крупное возгорание произошло в складском здании в подмосковном Щелкове. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Уточняется, что пожар вспыхнул в доме 2, корпус 73, на улице Заводской. По прибытии пожарных выяснилось, что здание используется для хранения пластиковой продукции. Горение происходит внутри ангара и на фасаде здания.

Предварительная площадь пожара – 1 800 квадратных метров. На месте работают 59 человек и 22 единицы техники МЧС. Дальнейшая информация уточняется.

Ранее пожар произошел на улице Сарапульской в Уфе, из-за чего в огненной ловушке оказались бабушка и трое детей. Возгорание началось на веранде, огонь быстро перекинулся на жилые комнаты и перекрыл главный путь для эвакуации.

Еще одно возгорание случилось на складе в Екатеринбурге, из здания самостоятельно эвакуировались 370 человек. По данным СМИ, склад принадлежит магазину техники DNS. Причину пожара установят дознаватели.