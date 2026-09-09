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09 сентября, 08:10

Происшествия

Частичное обрушение здания произошло во время тушения пожара на складе в Щелкове

Фото: МАХ/"МЧС Московской области"

Частичное обрушение здания произошло во время тушения пожара на складе в подмосковном городском округе Щелково. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ МО "Мособлпожспас".

Уточняется, что пламя охватило Г-образное двухэтажное здание и открытую площадку с готовой пластиковой продукцией. На первом этаже находился металлопрокат, ткацкое производство, производство мебели и склад легковоспламеняющихся жидкостей.

Пожару присвоен повышенный ранг. Существовала угроза распространения пламени на электроподстанцию, расположенную в одном метре от очага возгорания, а также на соседнее складское помещение.

В свою очередь, прокуратура Подмосковья заявила, что установление причин и обстоятельств возгорания на складе находится на контроле ведомства. Сотрудники прокуратуры держат на контроле ход и результаты процессуальной проверки по факту ЧП. Точные выводы будут сделаны после осмотра места пожара и экспертизы.

Пожар произошел в Щелкове ночью 9 сентября в доме 2, корпусе 73, на улице Заводской. В настоящее время тушение осложняет высокая пожарная нагрузка в здании. Сотрудники МЧС смогли локализовать огонь на площади 1 800 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

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