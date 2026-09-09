Детектив Брэнд: похитителям картин Ренуара будет сложно продать их

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Похитители двух картин импрессиониста Пьера Огюста Ренуара из музея на юго-востоке Франции вряд ли смогут найти покупателей на черном рынке. Об этом телеканалу ABC рассказал частный детектив Артур Брэнд, специализирующийся на расследовании преступлений в сфере искусства.

Неизвестные вынесли из музея четыре полотна, однако две картины им пришлось бросить во время побега. Злоумышленники скрылись с работами Ренуара "Мадам Колонна-Романо" и "Девушка у колодца". Расследование продолжается.

Брэнд считает, что продать такие известные произведения практически невозможно. Он отметил, что за пределами музея картины стоимостью в миллионы долларов становятся для преступников неликвидным активом, поскольку найти человека, готового купить их на черном рынке, крайне сложно.

"Люди всегда думают, что есть некий Доктор Ноу из фильма о Джеймсе Бонде. Но это Голливуд. В реальном мире таких коллекционеров не существует", – отметил детектив.

При этом адвокат компании Art Recovery International Кристофер Маринелло допустил, что похитители могут попытаться использовать картины в качестве инструмента для переговоров со следствием и вернуть произведения искусства в обмен на сокращение срока заключения.

Ранее сообщалось, что во Франции установили личности злоумышленников, ограбивших дом-музей. По словам сотрудников полиции, похитители местные. Один из них может оказаться гражданином Италии.