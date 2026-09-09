Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 сентября, 12:17

Общество

В РАН спрогнозировали появление более агрессивного штамма гриппа через 2 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более агрессивный штамм гриппа может появиться в мире примерно через 2 года и привести к пандемическому подъему заболеваемости. Об этом рассказал эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на пресс-конференции в ММПЦ "Россия сегодня".

По его словам, пандемический подъем заболеваемости обычно случается примерно раз в 10 лет, тогда как эпидемический рост фиксируется ежегодно.

Онищенко отметил, что состав вакцины от гриппа уже изменили сразу по трем штаммам. Эпидемиолог назвал это результатом глобального мониторинга, который позволяет отслеживать циркуляцию вирусов.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что к середине сентября может начаться рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в России. Причиной станет увеличение количества контактов – в это время формируются школьные и дошкольные коллективы, а сотрудники компаний возвращаются в офисы после отпусков.

Пик заболеваемости гриппом в России ожидается в январе – феврале

Читайте также


общество

В РФ попал устойчивый к лекарствам штамм туберкулеза

Ранее его замечали на территории Белоруссии, где он впервые был найден в 2006 году

Эксперты уточняют: прогнозировать дальнейшее распространение штамма пока сложно

Читать
закрыть

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

Как высыпаться, живя рядом с шумными дорогами?

Чтобы нормализовать ночной отдых, можно улучшить звукоизоляцию

Еще вариант – приобрести беруши

Читать
закрыть

Теневой прокат голливудского кино в РФ под угрозой закрытия

Эксперты уверены: практика прекратится в течение ближайших двух-трех месяцев

В отрасли уже обсуждается новая модель работы залов

Читать
закрыть

Действительно ли "Оземпик" способен убить человека?

Жительница Краснодара связала серьезные проблемы со здоровьем с курсом инъекций

Эксперты уверены: иногда из-за препарата может возникнуть желчекаменная болезнь

Читать
закрыть

Чем может обернуться привычка подкармливать зверьков в парках?

Белки покусали свыше 500 россиян за последний год

Главная опасность укуса лесными животными – вирус бешенства

Читать
закрыть

Хоррор-квесты в лесу завоевали популярность у москвичей

Локация, игра актеров позволяют погрузиться в атмосферу, провоцируя выброс адреналина

Эксперты уточняют: реакция на страх приносит сильное возбуждение, а потом эйфорию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика