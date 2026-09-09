В РАН спрогнозировали появление более агрессивного штамма гриппа через 2 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более агрессивный штамм гриппа может появиться в мире примерно через 2 года и привести к пандемическому подъему заболеваемости. Об этом рассказал эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на пресс-конференции в ММПЦ "Россия сегодня".

По его словам, пандемический подъем заболеваемости обычно случается примерно раз в 10 лет, тогда как эпидемический рост фиксируется ежегодно.

Онищенко отметил, что состав вакцины от гриппа уже изменили сразу по трем штаммам. Эпидемиолог назвал это результатом глобального мониторинга, который позволяет отслеживать циркуляцию вирусов.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что к середине сентября может начаться рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в России. Причиной станет увеличение количества контактов – в это время формируются школьные и дошкольные коллективы, а сотрудники компаний возвращаются в офисы после отпусков.

