Телеканал ABC опроверг закрытие шоу Jimmy Kimmel Live! в 2027 году

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Американский телеканал АВС опроверг сообщения, что ночное ток-шоу комика и телеведущего Джимми Киммела Jimmy Kimmel Live! завершится в 2027 году. Об этом сообщило издание Independent со ссылкой на представителя ТВ.

"Сообщение Page Six о том, что шоу будет закрыто в следующем году, не соответствует действительности, и любые сообщения о будущем шоу на данном этапе носят исключительно спекулятивный характер", – передает издание слова представителя АВС.

Программа Киммела выходит в эфир уже почти 24 года. В декабре 2025-го телеведущий заключил новый контракт на один год, по условиям которого программа останется в эфире АВС как минимум до мая 2027 года.

Ранее Киммел извинился перед первой леди США Меланьей Трамп за шутку о ее вдовстве. В одном из апрельских выпусков передачи комик сказал, что у супруги американского лидера Дональда Трампа румянец, как у женщины, которая ждет, что станет вдовой.

После покушения на президента США в отеле Washington Hilton супруги раскритиковали Киммела, заявив, что он раскалывает государство своими шутками, и потребовали его уволить.