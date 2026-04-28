Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 апреля, 15:58

Политика

Комик Джимми Киммел извинился за шутку о вдовстве Меланьи Трамп

Фото: ТАСС/AP/Richard Shotwell

Американский комик Джимми Киммел принес свои извинения первой леди США Меланье Трамп за шутку о ее вдовстве. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на вечернее шоу артиста на телеканале ABC.

В выпуске передачи от 23 апреля комик отметил, что у Меланьи Трамп имеется румянец, как у женщины, которая ждет, что станет вдовой. Однако после покушения на президента США Дональда Трампа в отеле Washington Hilton супруги раскритиковали Киммела, указав, что он раскалывает государство своими шутками, и потребовали его уволить.

Юморист же подчеркнул, что под своей фразой имел в виду другое.

"Это была шутка на тему того, что ему почти 80, а она моложе меня. Это ни в коем случае не было призывом к убийству, и они это знают", – оправдался Киммел.

Кроме того, он призвал американского президента обратить внимание на высказывание собственного пресс-секретаря Кэролайн Левитт, которая перед вечером, когда произошло ЧП, заявила, что речь Трампа окажется забавной и "будут выстрелы".

Стрельба в отеле Washington Hilton, где был организован ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома с участием Трампа, произошла 26 апреля. Агенты Секретной службы эвакуировали главу США, его супругу Меланию Трамп и прочих чиновников из зала.

Стрелявший был оперативно задержан. Силовики изъяли у него дробовик и выяснили, что мужчина пытался проникнуть на мероприятие через охрану.

По данным СМИ, стрелком оказался 31-летний уроженец Калифорнии, бывший учитель Коул Аллен. Мужчина выражал недовольство американской политикой по отношению к Украине.

Обвиняемому в покушении на Трампа грозит пожизненное заключение

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика