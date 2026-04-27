27 апреля, 10:09

NYP: подозреваемый в стрельбе в отеле Вашингтона осуждал Трампа за отказ помогать Киеву

Подозреваемый в стрельбе во время торжественного ужина в отеле Вашингтона с участием президента США Дональда Трампа критиковал американские власти за нежелание помогать Украине. Об этом сообщает RT со ссылкой на New York Post.

По данным СМИ, 31-летний Коул Аллен размещал в Сети многочисленные сообщения с критикой администрации Трампа. Особенно остро он отреагировал на сокращение поддержки Киева со стороны Вашингтона, указали журналисты.

Уточняется, что аккаунт велся под никнеймом Coldforce.

Стрельба произошла в отеле Washington Hilton, где проходил ужин ассоциации корреспондентов Белого дома с участием Трампа, 26 апреля. После выстрелов американского лидера, его жену и других чиновников эвакуировали.

Позднее подозреваемого задержали. Он был вооружен дробовиком и намеревался попасть на мероприятие через охрану. Мужчина выстрелил в сотрудника Секретной службы, однако тот не получил ранений благодаря защитному снаряжению.

Позднее, комментируя случившееся, экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама осудил политическое насилие, а также поблагодарил Секретную службу за работу.

