Выставка-пристройство животных пройдет в парке "Сокольники" 13 июня

Фото: телеграм-канал "Парки Москвы"

Выставка-пристройство животных "Пушистый хвост" пройдет в парке "Сокольники" 13 июня. Гостей ждут лекции, мастер-классы и дефиле собак, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Посетить выставку можно будет с 10:00 до 17:00. Гости познакомятся с кошками и собаками из городских приютов и смогут обрести нового лучшего друга.

В выставке будут участвовать подопечные приютов "Зеленоград" ГБУ "Доринвест", городских приютов для безнадзорных животных Северо-Восточного, Северного и Юго-Западного административных округов.

Все питомцы привиты, социализированы и готовы к переезду в новый дом. Забрать понравившегося можно будет прямо на выставке после собеседования и оформления договора ответственного содержания. Каждый новый владелец получит подарок для своего питомца.

Ранее каталог сервиса "Моспитомец" на mos.ru пополнился более чем 500 новыми анкетами собак и кошек из городских приютов. Все животные готовы переехать в новый дом. Для будущих хозяев доступна подробная информация о характере и повадках каждого питомца, есть фотографии, а также возможность записаться на встречу с животным непосредственно в приюте.

