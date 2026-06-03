Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Весной 700 животных из городских приютов Москвы обрели новый дом. Это 497 собак и 203 кошки, сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на комплекс городского хозяйства.

Найти хозяев животным помогают сотрудники приютов и волонтеры. Также питомцев можно пристроить на городских выставках и с помощью сервиса "Моспитомец".

В апреле на Тверском бульваре столицы состоялось четырехдневное мероприятие "Моспитомец х Четвероногий друг" – в выставке-пристройстве приняли участие подопечные каждого из 13 городских приютов Москвы, в которых живут более 15 тысяч животных. В результате дом нашли более 50 собак и кошек.

Таже в конце мая на ВДНХ прошла традиционная выставка-пристройство в рамках цикла мероприятий "Школа ответственного хозяина". Гостям представили 30 собак и кошек, по итогам выставки 5 животных отправились домой.

В свою очередь, на сервисе "Моспитомец" на портале mos.ru представлены более тысячи собак и кошек из всех 13 городских приютов столицы. Каждое животное имеет собственную анкету.

Как отметили в столичном департаменте информационных технологий, в сервисе предусмотрены удобные инструменты для поиска животных. Можно установить фильтр по окрасу или возрасту и пройти короткий тест на совместимость.

Этой весной повезло 13-летней кошке Искорке из приюта "Зоорассвет". Свою будущую хозяйку она нашла благодаря сервису "Моспитомец".

"Сейчас Искорка, которую я назвала Лапусечкой, полностью освоилась и чувствует себя настоящей хозяйкой. Она открывает для себя мир заново: с интересом смотрит телевизор, наблюдает за стиральной машиной, учится играть с игрушками и с удовольствием лакомится вкусняшками", – поделилась новая хозяйка животного.

Между тем появление в доме нового животного не только радостное событие, но и период адаптации. Для этого специалисты ГБУ "Доринвест" рекомендуют заранее подготовить все необходимое для комфортной жизни собаки и постепенно знакомить ее с новыми предметами.

Одним из полезных аксессуаров может стать лапомойка, которая помогает быстро удалить грязь и реагенты. За спокойную реакцию питомца важно хвалить и поощрять лакомством.

Для ухода за когтями специалисты рекомендуют обратить внимание на гриндер – электрическую пилку. Кроме того, полезен и нюхательный коврик. В складках ткани прячут корм или лакомства, а собака ищет их с помощью обоняния.

Ранее функции сервиса "Моспитомец были продемонстрированы на Форуме гуманного отношения к животным в Москве. Все животные в каталоге полностью готовы к переезду в новый дом. Сервис формирует подходящие условия для поиска питомца.

На форуме стало известно, что Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург и еще семь регионов стали лучшими в работе с бездомными животными.